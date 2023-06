POL-OF: Tag des Rechtsstaates im Polizeipräsidium Südosthessen - ein voller Erfolg!

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

(kk/cw) Rund 100 Schülerinnen und Schüler waren am Dienstag im Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach zu Gast, um den Begriff Rechtsstaatlichkeit aus verschiedenen Perspektiven der Polizeiarbeit näher gebracht zu bekommen und zu begreifen. Die Teilnehmenden sollten erkennen, wie wichtig es ist, in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben und für diesen einzustehen.

Angelehnt an einen fiktiven Sachverhalt, ging es für die Oberstufenschülerinnen und -schüler in einem Stationenzirkel in den Bereichen Beweissicherung, Durchsuchung, Vernehmung, Versammlung und Pressearbeit ums "Mitmachen-Mitdenken-Ausprobieren"- um die Maßnahmen, die die Polizei ergreift, kennenzulernen sowie zu verstehen.

Mit vielen neuen Erkenntnissen und Botschaften ging der erlebnisreiche Tag für die begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Ende.

Der "Tag des Rechtsstaates" ist ein Projekt des Hessischen Kultusministeriums, des Hessischen Justizministeriums sowie des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport um den Schülerinnen und Schülern den Begriff des Rechtsstaates näher zu bringen. Der Tag des Rechtsstaats wird in allen sieben Polizeipräsidien und an sieben Gerichtsstandorten in ganz Hessen, angeboten. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, der Justiz sowie des Kultusministeriums gibt es unter https://kultusministerium.hessen.de/programme-und-projekte/tag-des-rechtsstaates.

