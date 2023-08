Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Körperverletzung an der Bushaltestelle ++ Hanstedt, OT. Velgen - landwirtschaftliches Gespann verunfallt ++ Altenmedingen - in Gegenverkehr gekommen - Kollision ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 23.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung an der Bushaltestelle

Am 22.08. gegen 15:45 Uhr kam es im Bereich einer Bushaltestelle am St.-Stephanus-Platz zu einer Körperverletzung. Eine 51-Jährige schlug einer 66-Jährigen ins Gesicht, sodass diese leicht verletzt wurde. Die 51-Jährige erhielt einen Platzverweis. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Bereits am späten Abend fiel die Verursacherin erneut wegen ihres Verhaltens und trotz Platzverweises in der Innenstadt auf und wurde in der Folge in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Auseinandersetzung im Liebesgrund - Opfer leicht verletzt

Zeugen beobachteten am 22.08. gegen 15:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen im Bereich des Liebesgrunds. Zwei 34 und 41 Jahre alte Männer gerieten mit einem weiteren 34-Jährigen in einen Streit, sodass es zu einer Rangelei kam. Der 34-Jährige wurde in dem Zuge leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Katalysator entwendet - Hinweise

Zwischen dem 21.08. und dem 22.08. entwendeten Unbekannte einen Katalysator von einem geparkten Pkw VW Polo in der Ringstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Rote Geldkassette entwendet - Hinweise

Zwischen dem 22.08. und dem 23.08. entwendeten Unbekannte aus einer Werkstatt in der Domstraße eine rote Geldkassette mit Bargeld. Vermutlich gelangten die Unbekannten durch die offene Eingangstür in das Objekt.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 22.08.23 auf der Landesstraße 260. Dabei waren insgesamt vier Fahrer im dortigen 80 km/h-Bereich zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 112 km/h gemessen.

Uelzen

Hanstedt, OT. Velgen - landwirtschaftliches Gespann verunfallt - Anhänger mit Kartoffeln blockieren die Fahrbahn

Aus bis dato ungeklärter Ursache verunfallte in den Nachmittagsstunden des 22.08.23 auf der Landesstraße 233 zwischen Bardenhagen und Velgen ein Traktor Fendt mit zwei mit Kartoffeln beladenen Anhängern. Einer der Anhänger kippte um, so dass mehrere Tonnen Kartoffeln die Fahrbahn blockierten. Die Landesstraße war für mehrere Stunden für die Bergung sowie die Aufräumarbeiten voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Bevensen - T-Träger von Baustelle abtransportiert

Insgesamt drei Metallträger (T-Träger) transportierten Unbekannte in der Nacht zum 22.08.23 von einer Baustelle in der Molzer Straße ab. Es entstand ein Schaden von gut 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - geschlossene Schranke von Ausfahrt beschädigt und abgehauen

Die geschlossene Schranke der Parkplatzausfahrt in der St.-Viti-Straße beschädigte ein Unbekannter in der Nacht zum 22.08.23. Dabei fuhr vermutlich ein Fahrzeug gegen den Schrankenbaum, so dass ein Schaden von gut 1.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bienenbüttel - Kollision mit Radfahrerin

Leichte Verletzungen erlitt eine 19 Jahre alte Radfahrerin in den frühen Nachmittagsstunden des 22.08.23 in der Ladestraße. Eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Dacia hatte gegen 14:30 Uhr beim Abbiegen in die Straße Twiete die parallel auf dem Fußweg fahrende 19-Jährige missachtet. Es kam zur Kollision, wodurch die Radfahrerin eine Nasenbeinfraktur sowie Prellungen und Hautabschürfungen erlitt. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.000 Euro.

Altenmedingen - in Gegenverkehr gekommen - Kollision

Zu einer Kollision eines Lkw Iveco mit einem Pkw Mercedes kam es in den Mittagsstunden des 22.08.23 auf der Kreisstraße 2. Der Lkw Iveco - Getränkelaster - war gegen 11:30 Uhr auf der Kreisstraße von Altenmedingen in Richtung Bavendorf unterwegs, kam aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 61-Jährigen aus Bad Oldeslohe. Dieser sowie seine 58 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.500 Euro.

Uelzen - 41-Jähriger wird erneut auffällig - nach Verstoß gegen Platzweise und Auflagen in Gewahrsam genommen

Mit einem bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 41-Jährigen hatte es die Polizei mehrfach im Verlauf des 21. sowie des 22.08.23 in Uelzen zu tun. Der Mann fiel dabei mehrfach im Umfeld seiner Ex-Freundin auf, entzündete auch am Mittag einen Grill im Garten der Frau. Die Polizei sprach mehrfach einen Platzverweis aus. Nachdem der Mann am Nachmittag und frühen Abend gegen den Platzverweis und ein Betretungsverbot verstieß und u.a. in der Oldenstädter Straße gegen Gegenstände trat und Autos im fließenden Straßenverkehr anhielt, nahmen die Beamten den Mann vorerst in Polizeigewahrsam. Dabei wurde er renitent.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell