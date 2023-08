Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Ermittlungen nach versuchtem Raub - Zeugen gesucht ++ Bad Bevensen - Auffahrunfall auf der L252 - Fahrer leicht verletzt ++ Uelzen - Körperverletzung auf dem Bahnhofsvorplatz ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 25.08.2023

Lüneburg

Lüneburg - Ermittlungen nach versuchtem Raub - Zeugen gesucht

Am 24.08. kam es gegen kurz nach 22:00 Uhr zu einem versuchten Raub im Bereich der Lüner Straße an der Stintbrücke. Eine bisher unbekannte männliche Person versuchte nach derzeitigen Ermittlungen einem 44-Jährigen sein Skateboard zu entreißen. Hierbei war er in Begleitung einer unbekannten weiblichen Person. In dem Zuge schlug der männliche Täter dem Mann ins Gesicht. Dieser erlitt leichte Verletzungen, konnte sein Skateboard jedoch festhalten. Der unbekannte Verursacher entfernte sich fußläufig.

Personenbeschreibung:

Person 1

- Männlich - circa 25-30 Jahre - circa 180cm groß - blonde Haare - trug eine Cappy - Schnurrbart - weißes T-Shirt, dunkle Hose

Person 2

- Weiblich - circa 25-30 Jahre - schulterlange blonde Haare

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Angeschlossenes Pedelec entwendet - Hinweise

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 23.08. auf den 24.08. ein angeschlossenes Pedelec in der Dahlenburger Landstraße. Das graue Fahrrad der Marke Mammut war mit zwei Schlössern an einem Fahrradständer gesichert. Es entstand ein Sachschaden von über 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser - Hinweise

Zu gleich zwei versuchten Einbrüchen in Einfamilienhäuser kam es im Verlauf des 24.08. Gegen kurz vor 17:00 Uhr versuchte eine unbekannte Person über den rückwärtigen Gartenbereich eines Einfamilienhauses in der Straße Am Eiskeller in das Haus zu gelangen. Dies misslang, sodass der Täter in unbekannte Richtung floh.

Gegen 18:00 Uhr kam es an einem Einfamilienhaus in der Straße In der Süßen Heide zu einem versuchten Einbruch. Auch hier versuchten Unbekannte gewaltsam ins Haus zu gelangen, was jedoch misslang. In diesem Fall konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 24.08. gegen 17:00 Uhr im Bereich der Elba-Kreuzung. Ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw Audi erkannte den gebildeten Rückstau an der Ampel zu spät, sodass er auf einen vor ihm wartenden Pkw Volvo auffuhr. Der 22-Jährige und die beiden Insassen in dem anderen Pkw wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro.

Rullstorf - Brand einer Rundballenpresse

Am 24.08. gegen 14:00 Uhr geriet eine Rundballenpresse vermutlich aufgrund Überhitzung auf einem Feld in unmittelbarer Nähe zum Neetzekanal in Brand. Durch die Feuerwehren Rullstorf, Boltersen und Scharnebeck wurde der Brand gelöscht. Es entstand hoher Sachschaden, da die Rundballenpresse fast vollständig abbrannte. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Stromkabel entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 23.08. auf den 24.08. entwendeten Unbekannte mehrere Stromkabel im Bereich der Dannenberger Landstraße. Diese wurden vermutlich abgeschnitten und in der Folge entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-987010, entgegen.

Woltersdorf - Unfall mit selbstfahrender Arbeitsmaschine

Zu einem Unfall mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine kam es am 25.08. gegen 08:00 Uhr in der Straße Am Sande. Ein 46-jähriger Fahrer führte die Arbeitsmaschine und transportierte gemeinsam mit einem vorauslaufenden 53-Jährigen ein Arbeitsgerät. Der Fußgänger stoppte unvermittelt, das erkannte der 46-Jährige zu spät und überrollte mit der Arbeitsmaschine das Bein des 53-Jährigen. Dieser wurde schwer verletzt.

Uelzen

Bad Bevensen - Auffahrunfall auf der L252 - Fahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 24.08. gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße 252. Ein 74-jähriger Fahrer eines Pkw BMW befuhr die L252 in Richtung Seedorf. Ein 57-jähriger Fahrer eines Pkw BMW fuhr dahinter. Der 74-Jährige beabsichtigte nach links auf den Zubringer zur Bundesstraße 4 abzubiegen und überfuhr hierfür eine Sperrfläche. Dies erkannte der 57-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw BMW auf. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Uelzen - Körperverletzung auf dem Bahnhofsvorplatz - Hinweise

Am Morgen des 25.08. kam es gegen kurz vor 10:00 Uhr zu einer Körperverletzung auf dem Bahnhofsvorplatz in der St.-Viti-Straße. Eine bisher unbekannte männliche Person schlug nach vorangegangener Beleidigung einen 38-Jährigen mehrfach. Dieser wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Der Verursacher flüchtete in der Folge. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

