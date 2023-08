POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/LÜchow-Dannenberg/Uelzen vom 26./27.08.23 ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 25.-27.08.2023 ++

- Landkreis Lüneburg -

Frau in Ilmenau gefallen

Samstag, gegen 00:40 Uhr, wurde die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens in der Friedensstraße in Lüneburg auf eine alkoholisierte Frau aufmerksam. Diese fiel vor ihren Augen in die Ilmenau. Die Rettungssanitäter retteten die Frau. Es handelt sich um eine amtsbekannte 37-jährige, die bereits am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr, in der Innenstadt einen Polizei- und Rettungseinsatz ausgelöst hatte. Sie war augenscheinlich gestürzt und hatte eine stark blutende Wunde. Der Rettungsdienst wollte die Dame versorgen, aber diese ging auf Passanten los. Mit vereinten Kräften konnte man die Frau dazu bewegen, mit in Klinikum zu kommen, wo sie offenbar nur kurz behandelt wurde.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Am Samstag, um 00:51 Uhr, wurde ein brennender Balkon im 1. OG in einem Mehrfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Lüneburg gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei stand der Balkon in Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf das Dach über. Die Bewohner des Hauses hatten bereits alle unverletzt das Haus verlassen. Die Feuerwehr Lüneburg konnte den Übergriff auf weitere Wohnungen verhindern. Die brandbetroffene Wohnung, sowie zwei weitere Wohneinheiten sind nach den Löscharbeiten aber nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. Der Sachschaden wird auf ca. 150.000,- Euro geschätzt.

Pkw aufgebrochen

In der Lüneburger Innenstadt wurden an diesem Wochenende wieder mehrere Pkw aufgebrochen. Die Täter hatten es auf von außen sichtbare Handtaschen, Rucksäcke und Koffer abgesehen. Die Polizei rät, keine Gegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen.

Exhibitionist gestellt

Am Samstagmorgen, gegen 08 Uhr, stellte die Polizei in der Stöteroggestraße in Lüneburg einen 28-jährigen Mann, der kurz zuvor exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen hatte, als eine Frau an ihm vorbeiging. Der Mann wurde zur Klärung seiner Identität zur Polizeiwache verbracht und nach einer Gefährderansprache entlassen.

Für Ruhe gesorgt

Samstagmorgen, kurz nach 07 Uhr, wurde der Polizei eine Ruhestörung gemeldet. Ein Bewohner schrie in einem Mehrfamilienhaus in der Gneisenaustraße in Lüneburg seit mehreren Stunden sehr lautstark herum. Der 56-jährige, deutlich alkoholisierte Mann ließ sich auch durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht beruhigen und wurde in Gewahrsam genommen.

Mit Messer in Innenstadt

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, hielt ein 57-jähriger amtsbekannter Mann ein Taschenmesser in der Hand und bedrohte auf dem Lüneburger Platz Am Sande eine Frau. Die Frau blieb unverletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden von dem Mann beleidigt. Erst nach einer deutlichen Ansprache beruhigte sich der Mann. Er erhielt einen Platzverweis und fiel an diesem Wochenende nicht wieder unangenehm auf.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Brand von zwei Strohmieten

Am späten Samstagnachmittag ist es zu einem Brand zweier Strohmieten im Bereich der Ortschaft Breese gekommen. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861/985760, entgegen.

-Landkreis Uelzen -

Sa., 26.08.2023, gegen 16:40 Uhr, SG Aue zwischen Wrestedt und Bollensen, Trunkenheitsfahrt: Ein 32jähriger Mann aus der Gemeinde Wrestedt fährt alkoholisiert mit einem Fahrrad von einem Dorffest los, stürzt und erleidet eine Verletzung am Bein, da dessen Haut zwischen der Fahrradkette und Zahnkranz eingeklemmt ist. Durch die Freiwillige Feuerwehr muss letztlich die Fahrradkette durchgekniffen werden, um den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Aufgrund der Alkoholisierung wird bei dem Fahrradfahrer eine Blutentnahme durchgeführt und gegen diesen ein Strafverfahren eingeleitet.

So., 27.08.2023, gegen 00:15 Uhr, Ilmenauufer in 29525 Uelzen, Raub: Kurz nach Mitternacht schlagen mindestens fünf derzeit unbekannte Personen auf zwei Männer (27 und 29 Jahre) ein und entwenden deren Geldbörsen. Durch den gewaltsamen Übergriff erleiden die Opfer Blessuren mit leichten Schmerzen im Gesicht. Zeugenaufruf mit der Bitte um Kontaktaufnahme mit der Polizei Uelzen unter 0581-9300.

So., 27.08.2023, gegen 08:00 Uhr, Arendorf, Windkraft-Festival Neben zahlreichen Ruhestörungen durch laute Musik beim Windkraft-Festival ist es in den frühen Morgenstunden nach einem Streitgespräch zu einer Körperverletzung gekommen. Genauer sind zwei gemeinsam feiernde Männer (31 und 41 Jahre) aufgrund von nicht angemessenen Verhaltens durch einen Veranstalter zur Rede gestellt worden, in dessen Verlauf die beiden Männer den Veranstalter körperlich attackieren und ins Gesicht schlagen. Die beiden Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

