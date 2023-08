Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Maria Veen - Kradfahrer prallt nach Bremsmanöver auf

Reken - Maria Veen (ots)

Unfallort: Reken - Maria Veen, Landsbergstraße;

Unfallzeit: 22.08.2023, 19.00 Uhr;

Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstag in Maria Veen bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der 19-Jährige befuhr gegen 19.00 Uhr die Landsbergstraße aus Richtung Heubach kommend in Richtung Raiffeisenstraße. Vor ihm hatte ein 22-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt gehalten. Der Motorradfahrer bemerkte dies, bremste nach ersten Erkenntnissen zu stark und verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Er prallte damit auf den Wagen des Rekeners auf. Kräfte des Rettungsdienstes brachten den ebenfalls in Reken lebenden Verletzten ins Krankenhaus. (to)

