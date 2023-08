Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Renitenter Ladendieb in Untersuchungshaft

Bocholt (ots)

Im Polizeigewahrsam endete der Montag für einen Mann in Bocholt. Seinen Anfang genommen hatte das Geschehen am Nachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt. Dort war der 30-Jährige aufgefallen, als er mehrere Kleidungsstücke entwenden wollte. Polizeibeamte nahmen ihn fest. Er gestand den Diebstahl. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und setzten den Ladendieb auf freien Fuß. Auf diesem sollte er jedoch nicht lange bleiben: Er war wenig später in einem Zug durch sein Verhalten aufgefallen. Als die herbeigerufene Polizei eintraf, versuchte der 30-Jährige vergeblich zu fliehen. Bei ihm fanden sich Kleidungsstücke, die mutmaßlich aus einem noch am gleichen Tag begangenen Diebstahl in einem anderen Geschäft stammen. Auch ein mitgeführtes Fahrrad erwies sich als gestohlen. Es gehört einer Familie in Hamminkeln-Dingden. Der Tatverdächtige bestritt die Tat und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Angesichts einer Fluchtgefahr und zur Verhinderung weiterer Straftaten stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Untersuchungshaft. Dem folgte das zuständige Amtsgericht. (to)

