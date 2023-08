Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Auto zerkratzt

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Franz-Hitze-Straße;

Tatzeit: 21.08.2023, zwischen 18.00 Uhr und 23.55 Uhr;

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter am Montagabend in Raesfeld einen geparkten Wagen. Das Auto hatte an der Franz-Hitze-Straße gestanden, als der Täter den Lack zerkratzte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell