Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unklarer Unfallhergang

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße/Karolingerstraße;

Unfallzeit: 21.08.2023, 15.10 Uhr;

Zeugen sucht die Polizei für einen Unfall vom Montag in Bocholt: Ein 19-Jähriger war gegen 15.10 Uhr an der Kaiser-Wilhelm-Straße unterwegs. Ein Autofahrer wollte zu diesem Zeitpunkt von der Karolingerstraße nach rechts in die Kaiser-Wilhelm-Straße einbiegen. Den Angaben des Fußgängers zufolge habe ihn das Auto touchiert. Das Auto habe sich entfernt. Der Fußgänger kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der im Nachgang ermittelte 45-jährige Autofahrer erklärte, keine Kollision bemerkt zu haben. Er habe angehalten, als sich der Fußgänger bemerkbar machte. Dieser habe im Gespräch erklärt, dass alles in Ordnung sei. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen. (to)

