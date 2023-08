Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Per Messenger betrogen

Borken (ots)

Einem Betrug aufgesessen ist am Wochenende ein Mann in Borken. Ein Unbekannter hatte sich bei ihm mit einer Nachricht gemeldet und als dessen Tochter ausgegeben. Über den Messengerdienst Whatsapp folgte die Bitte, zwei Zahlungen zu tätigen. Dem kam der Borkener in dem Glauben nach, dies für seine Tochter zu erledigen. Als es eine weitere Forderung eintraf, weckte dies das Misstrauen des Geschädigten. Schließlich stellte sich die betrügerische Absicht heraus. Der Borkener wollte daraufhin noch einen Stopp der Überweisungen bewirken. Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Wer eine derartige Nachricht erhält, sollte nicht darauf eingehen und stattdessen den betreffenden Angehörigen auf einem gewohnten Weg kontaktieren. (to)

