Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Kradfahrer tödlich verletzt

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Eschlohner Straße / Brink;

Unfallzeit: 21.08.2023, 07.55 Uhr;

Seinen schweren Verletzungen erlegen ist ein Motorradfahrer am Montag nach einem Unfall in Südlohn. Der 61-Jährige hatte gegen 07.55 Uhr eine Straße in der Bauerschaft Brink befahren. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann aus Villingen-Schwenningen dort in die Kreuzung mit der bevorrechtigten Eschlohner Straße (K53) ein. Dabei stieß er mit dem Auto eines Südlohners zusammen - der 32-Jährige war auf der K53 aus Richtung Südlohn kommend unterwegs gewesen. Für den Motorradfahrer kam leider jede Hilfe zu spät; er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Südlohner zog sich leichte Verletzungen zu; Kräfte des Rettungsdienstes brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz. Der Bereich der Unfallstelle blieb für mehrere Stunden gesperrt. (to)

