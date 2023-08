Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau/Heek-Nienborg - Unfallort und flüchtiger Autofahrer gesucht

Gronau/Heek-Nienborg (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Landesstraße 574;

Unfallzeit: 18.08.2023, 22.15 Uhr;

Ihm sei am Freitagabend gegen 22.15 Uhr ein Auto entgegengekommen und er habe ausweichen müssen, schilderte am Samstagmorgen ein 37-Jähriger der Polizei in Gronau. Dabei sei er zwischen Heek-Nienborg und Gronau-Epe mit einer Leitplanke kollidiert, als er auf der Landesstraße 574 aus Richtung Heek kommend in Richtung Gronau-Epe unterwegs war, beschrieb der Gronauer. Als Polizisten ihn an seiner Wohnanschrift aufsuchten, schlug ihnen Alkoholgeruch entgegen. Auf der Einfahrt stand ein schwarzer Kleinwagen mit "frischen" Unfallspuren. Das Atemalkoholgerät zeigte einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,5 Promille schließen ließ. Da er kurz zuvor mit dem Auto unterwegs war, wie er angab, folgte eine Blutprobenentnahme. Nun schließt sich ein Strafverfahren an - Ermittlungsgegenstand: Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Unfallstelle vom Samstagabend ist noch nicht lokalisiert. Zum flüchtigen Auto konnte der Gronauer keine Angaben machen. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise: Tel. (02561) 9260. (db)

