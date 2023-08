Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Am Sportzentrum; Tatzeit: zwischen 19.08.23, 18.00 Uhr, und 20.08.23, 06.15 Uhr; In der Nacht zum Sonntag drangen Einbrecher gewaltsam in das Vereinsheim des VfL Rhede ein. Im Gebäude brachen die Täter zudem zwei Verbindungstüren und einen Zigarettenautomaten auf. Entwendet wurden Bargeld aus einer Kasse sowie eine rote Geldkassette. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in ...

