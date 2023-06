POL-MG: Verkehrsunfall: 67-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - An der Kranichstraße haben bislang Unbekannte am Montag, 5. Juni, zwischen 15.30 und 16.50 Uhr einen weißen Fiat Freemont gestohlen. Der 37-jährige Besitzer hatte das Auto am Nachmittag auf einer Parkfläche verschlossen abgestellt. Als er später zurückkehrte, war der Wagen nicht mehr aufzufinden. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um ...

