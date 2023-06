POL-MG: Geschäftseinbruch an der Bismarckstraße

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 4. Juni, haben zwei Jugendliche einen 14-Jährigen am Marienplatz geschlagen und beraubt. Laut Aussage des 14-Jährigen sprach ihn das Duo an und forderte ihn auf, seine Umhängetasche zu tauschen. Nachdem er dies verneinte, soll einer der beiden ihn geschlagen und versucht haben, ihm die Tasche zu entreißen. Dies gelang allerdings erst beiden Tätern in einem zweiten Anlauf. ...

mehr