POL-MG: 14-Jähriger am Marienplatz beraubt

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 4. Juni, haben zwei Jugendliche einen 14-Jährigen am Marienplatz geschlagen und beraubt.

Laut Aussage des 14-Jährigen sprach ihn das Duo an und forderte ihn auf, seine Umhängetasche zu tauschen. Nachdem er dies verneinte, soll einer der beiden ihn geschlagen und versucht haben, ihm die Tasche zu entreißen. Dies gelang allerdings erst beiden Tätern in einem zweiten Anlauf. Gemeinsam stiegen sie mit der Beute im Anschluss in einen Linienbus in Richtung Odenkirchen.

Das mutmaßliche männliche Zwillingsduo kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,80 Meter groß, etwa 16 Jahre alt, schlanke Statur, dunkler, kurzer Bart, dunkle, lockige Harre bis zum Kinn. Einer trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose so-wie eine schwarze, quadratische Umhängetasche. Der andere war komplett in schwarz gekleidet.

Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die den Raub beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

