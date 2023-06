Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falscher Wasserwerker bestiehlt 87-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Ein Trickdieb hat am Samstag, 3. Juni, eine 87-Jährige aus dem Stadtteil Schrievers bestohlen und die Seniorin so um einen erheblichen Bargeldbetrag sowie diversen Schmuck gebracht.

Die Frau hatte gegen 9.30 Uhr einem Mann die Haustür geöffnet. Dieser erklärte ihr, dass er die Revisionsschächte entlüften müsse. Nach Vorhalten eines Ausweises gewährte sie dem Mann Eintritt. Zunächst hielten sich die Beiden im Wohnzimmer auf, um dann gemeinsam in den Keller zu gehen, wo der angebliche Wasserwerker an der Wasseruhr hantierte. Zwischendurch telefonierte der Mann und erklärte der Seniorin, dass er eine Nummer für die Wasseruhr benötige und diese häufig im Tresor zu finden sei. Gemeinsam gingen sie zurück in die Wohnräume, wo ihm die 87-Jährige den Tresor öffnete. Der Mann schickte sie in die obere Etage. Dort solle sie die WC-Spülung zur Kontrolle betätigen. Dies tat die die Seniorin. Kurze Zeit später verabschiedete sich der Mann und verließ das Haus. Noch am selben Tag bemerkte die 87-Jährige, dass Bargeld sowie diverser Schmuck aus dem Tresor entwendet wurden. Sie verständigte die Polizei.

Den Mann beschreibt sie wie folgt: etwa 50 Jahre, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, normale Statur, dunkles, schütteres Haar. Er trug eine Jeans, eine dunkle Jacke sowie ein kariertes Hemd.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Die Polizei warnt außerdem: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)

