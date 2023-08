Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Bei Rot in Kreuzung gefahren

Bully kippt auf Seite

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Adenauerring / Wüllener Straße;

Unfallzeit: 20.08.2023, 10.20 Uhr;

Durch die Wucht des Aufpralls ist am Sonntagmorgen ein VW Bully in Ahaus auf die Seite gekippt. Die 40 Jahre alte Fahrerin war nach derzeitigem Ermittlungsstand bei roter Ampel in die Kreuzung Adenauerrring / Wüllener Straße eingefahren. Dort kollidierte sie mit dem von links kommenden Van eines 29-jährigen Mannes aus Rumänien. Die Ahauserin hatte den Adenauerring aus Richtung Gescher Damm kommend in Richtung Vredener Dyk befahren. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin sowie ihr einjähriges Kind zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Der 29-Jährige sowie seine sieben Mitfahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell