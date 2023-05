Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kellerbrand in Bonn-Pennenfeld

Bonn (ots)

Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Gebäudebrand in die Paracelsusstraße alarmiert. Die ersteintreffenden Kräfte der Löscheinheit 3 erkundeten ein Brandgeschehen im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses mit Raucheintrag in den Treppenraum, sodass dieser nicht mehr als Rettungsweg genutzt werden konnte. Alle 20 Bewohner wurden auf ihren Balkonen von Einsatzkräften betreut, während ein Trupp unter Atemschutz die Brandbekämpfung im Keller einleitete. Im Einsatzverlauf mussten fünf Personen einer Wohneinheit über Leitern der Feuerwehr gerettet werden, da sie von Brandrauch bedroht waren. Die anderen Bewohner konnten, nach raschem Löscherfolg im Keller und der Entrauchung des Treppenraumes, in Begleitung der Feuerwehr die Wohnungen über den baulichen Rettungsweg verlassen. Die Hausbewohner wurden durch den Rettungsdienst und einen Notarzt gesichtet - alle blieben unverletzt. Bedingt durch die starke Kontamination mit Brandrauch ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden vorübergehend in Ersatzunterkünften untergebracht. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren insgesamt 30 Einsatzkräfte der Feuerwachen 3 und 2, der Freiwilligen Feuerwehr Bonn-Lannesdorf sowie des Rettungs- und Führungsdienstes.

