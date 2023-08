Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecdieb gesucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ravardistraße;

Tatzeit: 20.08.2023, 05.10 Uhr;

Mit einer Personenbeschreibung sucht die Polizei in Bocholt nach dem Dieb eines Pedelecs: Der Unbekannte hatte das Zweirad am frühen Sonntagmorgen gegen 05.10 Uhr in der Ravardistraße an sich genommen. Ein Zeuge beobachtete dies. Der Gesuchte ist circa 25 Jahre alt und hat eine schmale Statur. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Kappe sowie um den Hals eine Kette. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell