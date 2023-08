Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Fußgänger gefährdet

Bocholt-Suderwick (ots)

Tatort: Bocholt-Holtwick, Dinxperloer Straße;

Tatzeit: 19.08.2023, 23.30 Uhr;

Einer gefährlichen Situation haben sich am späten Samstagabend in Bocholt-Holtwick drei Fußgänger gegenübergesehen. Sie befanden sich auf dem Geh- und Radweg an der Dinxperloer Straße - der betreffende Abschnitt beginnt kurz vor dem Kreisverkehr mit der Hamalandstraße und führt versetzt an diesem vorbei. Nach Angaben der Geschädigten näherten sich aus Richtung Spork kommend zwei Pkw über den Geh- und Radweg. Eine Zeugin habe dies bemerkt und die mit ihr dort stehenden Personen zur Seite geschubst, um eine Kollision zu verhindern; Beschreibung der Pkw: beide weiß lackiert, eines mit BOH-Kennzeichen. Bei einem der Autos habe es sich um einen Kombi mit großem, stämmigem Fahrer gehandelt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell