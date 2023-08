Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schulcontainer

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Herzogstraße;

Tatzeit: zwischen 18.08.2023, 15.00 Uhr, und 21.08.2023, 04.00 Uhr;

Unbekannte sind in Bocholt mit Gewalt in zwei Container eingedrungen. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Schulgelände an der Herzogstraße, wo es am Wochenende zu der Tat kam. Einer der beiden Container dient zum Verkauf von Backwaren. In diesem machten sich die Täter an einem Tresor zu schaffen. Ob sie Bargeld erbeutet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell