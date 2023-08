Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwei Verletzte bei Kollision

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Ostring;

Unfallzeit: 21.08.2023, 18.05 Uhr;

Ein Schwerverletzter, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Montag in Heiden gekommen ist. Ein 47-Jähriger war gegen 18.05 Uhr mit seinem Wagen auf dem Ostring in Richtung Velener Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam der Rekener dabei aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte sein Fahrzeug den entgegenkommenden Traktor eines 32-jährigen Heideners. Das Auto geriet ins Schleudern und drehte sich um 180 Grad. Ein nachfolgender 60-Jähriger aus Heiden konnte seinen Pkw nicht mehr bremsen und prallte frontal in den Wagen des Rekeners. Dieser erlitt schwere Verletzungen, der andere beteiligte Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest deutete bei dem 47-Jährigen auf einen Blutalkoholwert von circa 0,3 Promille hin. Ein Arzt entnahm daher eine Blutprobe, um den Grad der Alkoholisierung exakt bestimmen zu können. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell