POL-BOR: Borken - Farbschmierer am Werk

Borken (ots)

Tatort: Borken, Butenwall / Bocholter Straße;

Tatzeit: zwischen 18.08.2023, 17.00 Uhr, und 21.08.2023, 11.00 Uhr;

Sachschaden angerichtet haben Unbekannte durch Schmierereien in Borken: Mit Farbe verunstalteten die Täter mehrere Stellen im Bereich eines Gebäudes am Butenwall und im Nahbereich auch an der Bocholter Straße. Zu den Taten kam es im Verlauf des vergangenen Wochenendes. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

