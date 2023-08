Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Firma

Borken (ots)

Tatort: Borken, Otto-Hahn-Straße;

Tatzeit: zwischen 21.08.2023, 17.00 Uhr, und 22.08.2023, 08.00 Uhr;

Auf Partikelfilter abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Borken. Die Täter hatten sich Zugang auf ein Firmengelände an der Otto-Hahn-Straße verschafft. Dort drangen sie in eine Werkstatt ein. Daraus ließen sie eine größere Anzahl gebrauchter Partikelfilter der Abgasanlage von Kraftfahrzeugen mitgehen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

