Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Eintrachtstraße;

Tatzeit: 23.08.2023, 00.15 Uhr;

Zwei Unbekannte wollten in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt in den Verkaufsraum einer Tankstelle einbrechen. Die Täter versuchten mit Gewalt, in das Gebäude an der Eintrachtstraße zu gelangen. Die Eingangstür hielt den Kriminellen jedoch stand. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei junge Männer. Sie trugen Gesichtsmasken. Einer der beiden war mit einem schwarzen Zip-Hoodie gekleidet, einen weißen Streifen im Brustbereich hatte, sowie mit einer schwarzen Hose und weißen Schuhen. Der andere hatte einen blauen Hoodie angezogen und eine schwarze Hose. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell