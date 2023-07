Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Neuhofen; Straßenverkehrsgefährdung mit verletzten Personen

Neuhofen (ots)

Am 28.07.2023, gegen 22:37 Uhr kam es in Neuhofen in der Ludwigshafener Straße, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Hier fuhr ein PKW, welcher mit mehreren Personen besetzt war, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ludwigshafen. Auf Grund dessen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und schleuderte ca. 10m weiter gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Nach dem Verkehrsunfall seien vier Personen aus dem Fahrzeug ausgestiegen und in Richtung Ludwigshafen davongerannt. Eine der Personen soll zuvor noch die Kennzeichen des Fahrzeuges abmontiert und mitgenommen haben. Ein Zeuge, der den Unfall wahrgenommen hat, konnte drei der Personen dazu bewegen, vor Ort zu bleiben und sich doch in ärztliche Behandlung zu begeben, was diese auch taten. Lediglich eine Person war weiterhin flüchtig. An dem Fahrzeug konnten mehrere Spuren gesichert und Gegenstände sichergestellt werden. Die vor Ort verbliebenen Personen wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zeugen die Angaben zu dem Fahrzeug, der flüchtigen Person, sowie den angebrachten Kennzeichen an dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Schifferstadt, unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

