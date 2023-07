Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Limburgerhof; Verkehrsunfall mit Personenschaden durch betrunkenen Fahrradfahrer

Limburgerhof (ots)

Am Abend des 28.07.2023 kam es in Limburgerhof, in der Hans-Sachs-Straße, zu einem Verkehrsunfall durch einen betrunkenen Fahrradfahrer. Dieser war auf Grund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage geradeaus zu fahren, weshalb er gegen einen geparkten PKW stieß und hierdurch selbst zu Fall kam und sich verletzte. Auf den gemessenen Promillewert von 1,28 Promille angesprochen, gab der Radfahrer an, drei Bier getrunken zu haben. Im Anschluss an die Unfallaufnahme vor Ort wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt.

