Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl eines Pkw - Zeugen gesucht

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.07.2023:

Diebstahl eines Pkw

Tatzeit: Montag, 10.07.2023, 23:00 Uhr bis Dienstag, 11.07.2023, 07:30 Uhr

Unbekannte entwenden einen Pkw in Guxhagen.

Unbekannte Täter haben in er Nacht von Montag auf Dienstag einen silbernen 3er BMW in der Albert-Schweitzer-Allee in Guxhagen gestohlen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die amtlichen Kennzeichen ESW-SJ 98 an dem Auto angebracht. Der Fahrer des BMW hatte diesen am Montagabend gegen 19:30 Uhr auf der Straße vor einem dortigen Wohnhaus geparkt. Gegen 23:00 Uhr befand sich der BMW noch vor Ort. Als der Fahrer am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, war dieses spurlos verschwunden.

Die eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen erbrachten bisher keinen Erfolg. Hinweise auf die unbekannten Täter liegend derzeit nicht vor.

Der Wert des gestohlenen BMW wird mit 20.000,- EUR angegeben.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell