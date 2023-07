Polizei Homberg

POL-HR: Einbrüche in Schule - hoher Sachschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.07.2023:

Homberg

Einbrüche in Schule - hoher Sachschaden

Tatzeit: Donnerstag, 06.07.2023, 19:30 Uhr bis Freitag, 07.07.2023, 07:00 Uhr sowie Freitag, 07.07.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 10.07.2023, 07:00 Uhr

Unbekannte sind zweimal in eine Schule in der Straße "Am Schloßberg" in Homberg eingebrochen.

Bei der der ersten Tat haben unbekannte Täter einen dortigen Rohbau betreten und haben im Anschluss gewaltsam auf eine Kellertür eingewirkt und sich somit unberechtigt Zutritt zum weiteren Schulgebäude verschafft. Im Innenbereich randalierten die unbekannten Täter im Bereich der Toilette sowie in einigen Klassenräumen. Dabei wurden auch diverse technische Gerätschaften beschädigt. Im Treppenhaus und in einer Toilette wurde der Schaum eines Feuerlöschers verteilt. Vereinzelt wurden auch geringwertige Gegenstände entwendet. In einem Klassenraum wurde durch die unbekannten Täter ein Hakenkreuz sowie eine damit in Verbindung stehende Zahlenkombination auf eine Tafel geschrieben.

Bei der zweiten Tat gelangten die unbekannten Täter erneut über einen Rohbau und das anschließende Aufhebeln einer Verbindungstür unberechtigt in das Schulgebäude. Im Innenbereich der Schule wurden erneut Sachbeschädigungen in den Klassenräumen und den Fluren begangen und eine weitere verschlossene Tür wurde aufgehebelt. In einem Raum wurde eine Schublade gewaltsam geöffnet und eine Kamera entwendet. Im Bereich der Sporthalle wurde ein Metallschrank aufgehebelt und mehrere Sportartikel entwendet.

Die Höhe der derzeit geschätzten Sachschäden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

