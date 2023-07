Polizei Homberg

POL-HR: Exhibitionist entblößt sein Geschlechtsteil - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Tatzeit: Samstag, den 08.07.2023 um 02:49 Uhr

Eine 30-jährige Schwalmstädterin ging am Samstagabend den Töpferweg in Richtung Mainzer Brücke in Schwalmstadt Treysa entlang. Dabei bemerkte sie aus einiger Entfernung, wie einen Mann in Motorradbekleidung und komplett heruntergelassener Hose am Ende des Töpferweges vor einem Schaufenster stand und offensichtlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend ging der Tatverdächtige auf die andere Straßenseite des Töpferweges, schaute in Richtung der Bahnhofsstraße und manipulierte erneut an seinem Geschlechtsteil. Als die Zeugin den Mann daraufhin ansprechen wollte, zog dieser seine Hose hoch und lief in Richtung Innenstadt davon. Die Zeugin konnte den Tatverdächtigen als circa 170 cm-180 cm großen Mann mit kurzen Haaren beschreiben. Weiterhin trug er zur Tatzeit Motorradbekleidung die nicht näher beschrieben werden konnte. Eine Strafanzeige wegen exhibitionistischen Handlungen wurde gefertigt. Die zuständige Kriminalpolizei aus Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell