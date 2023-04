Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Trecker

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag (24. April) gegen 13:50 Uhr auf der Straße "Schwarzbruch" ereignet. Dabei befuhr ein 21-Jähriger mit einem Trecker mitsamt Anhänger den Verbindungsweg zwischen Iseringhausen und Rothemühle. Ihm entgegen kam ein Pkw. Aufgrund der enge der Fahrbahn musste der Treckerfahrer abbremsen und nach rechts lenken. Er kollidierte anschließend mit einem Leitpfosten. Der an dem Trecker befindliche Anhänger brach durch den Aufprall aus und prallte gegen das entgegenkommende Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Auto in einen angrenzenden Zaun. Der 35-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich.

