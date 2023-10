Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 01.10.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 30.09.2023 ist es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des REWE-Markts, Falkenweg 6 in 49377 Vechta, gekommen. Dort ist ein geparkter brauner BMW an der Fahrzeugfront rechtsseitig durch einen unbekannten Pkw oder Einkaufswagen beschädigt worden. Mögliche Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich bei der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer: 04441/943115 zu melden.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr

Am 30.09.2023, gegen 22:30 Uhr, befährt eine 61-jährige PKW-Fahrerin die Bahler Straße aus Dinklage kommend, in Fahrtrichtung Carum. Die PKW-Fahrerin wird mit unsicherer Fahrweise durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gemeldet. Bei der Kontrolle des PKW wird festgestellt, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol steht. Es erfolgt eine Einleitung eines Strafverfahrens, eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheines. Zudem wird der 61-jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 30.09.2023; 15:30-16:45 Uhr, kam es bei einem Einkaufsmarkt in Vechta, Gutenbergstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein/Ausparken einen geparkten PKM BMW. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430).

Vechta -Fahrt unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am 01.10.2023; 05:25 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Vechta mit seinem E-Scooter die Hagener Straße in Vechta. Bei einer Verkehrskontrolle wird eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt, so dass die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt folgte.

Vechta -Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 01.10.2023; 00:10 Uhr, befuhr ein 33-jähriger aus Vechta mit seinem PKW Ford die Str. Neuer Markt in Vechta, ohne in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens und Untersagung der Weiterfahrt.

Vechta - Trunkenheitsfahrt/ Zeugenaufruf- Am 30.09.2023; 16:05 Uhr, befuhr ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek mit seinem Ford Transit die Falkenrotter Straße in Vechta und suchte einen dortigen Verbrauchermarkt auf. Dort parkte der Fahrer seinen PKW verkehrsbehindernd ab, weshalb er von einer Zeugin angesprochen wurde, die Alkoholgeruch bei ihm feststellte. Durch die hinzugerufene Polizei wurde die Person angetroffen und eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens sowie Untersagung der Weiterfahrt. Weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

