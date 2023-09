Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Zeugenaufruf nach Diebstahl von zwei Teleskopladern

Wie bereits am 17. September 2023 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5604698) berichtet entwendeten unbekannte Täter in Lastrup am Unnerweg von zwei unterschiedlichen Gewerbetreibenden je ein Teleskoplader. Die Teleskoplader wurden zeitgleich zwischen Samstag, 16. September 2023, 02:46 Uhr bis 03:09 Uhr entwendet. Beide Teleskoplader fuhren hintereinander auf dem Unnerweg in Richtung Schnelten. Einer der Teleskoplader konnte in Kneheim, in einem Maisfeld im Bereich Himmelriek/Zur Bleiburg wieder aufgefunden werden. Zeugen, die in der Samstagnacht zwei hintereinander fahrende Teleskoplader gesehen haben, oder einen Verladevorgang, oder einen Tankvorgang eines Teleskopladers beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (04471/18600) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell