Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Zeuge verfolgt Fahrraddieb

Am Montag, 18. September 2023, gegen 11.30 Uhr, verhinderte ein aufmerksamer 35-jähriger Bakumer, dass ein 35-jähriger tatverdächtiger Fahrraddieb ohne festen Wohnsitz entkommen konnte. Der Bakumer hatte beobachtet, wie der Verdächtige ein Fahrrad auf ein Fahrzeug verladen hatte und entwenden wollte. Der Zeuge verfolgte den Fahrraddieb bis zum Eintreffen der Polizei auf der Autobahn in Richtung Bremen. Die Polizei Vechta konnte den tatverdächtigen Fahrraddieb an der Anschlussstelle Cloppenburg stellen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Diebstahl von zwei Pedelec

In der Zeit von Freitag, 15. September 2023, 08.15 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 07.40 Uhr wurden in der Straße Vahrenkamp, zwei Pedelec der Marke Riese und Müller in den Farben blau und grün aus einem verschlossenen Fahrradschuppen entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter der Telefon-Nummer 04444-96722-0 entgegen.

Visbek - Diebstahl von zwei Pedelec und Werkzeug

In der Zeit von Sonntag, 17. September 2023, 21.30 Uhr bis Montag, 18. September 2023, 06.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen in der Elsa-Brandström-Straße ein silberfarbenes Pedelec des Herstellers Prophete und ein schwarzes Pedelec des Herstellers Victoria sowie Werkzeug aus einem Carport. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter der Telefon-Nummer 04445-95047-0 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Lastenrades

In der Zeit zwischen Dienstag, 12. September 2023, 21.00 Uhr und Montag, 18. September 2023, 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Hufeinsenstraße ein gesichertes Pedelec-Lastenrad der Marke City Mountain aus einer Garage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Steinfeld - Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Montag, 18. September 2023, zwischen 1.53 Uhr und 2.22. Uhr, öffneten unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in der Portlandstraße gewaltsam und entwendeten Tabakware sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - Einbruch

Am Montag, 18. September 2023, zwischen 11.08 Uhr und 13.45 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Gingfeld. Sie durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendete Bargeld sowie Autoschlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Von Donnerstag, 14. September 2023, 15.00 Uhr bis Freitag, 15. September 2023, 16.00 Uhr beschädigten unbekannte Personen in Vechta / OT Langförden, Schulstraße, eine Fensterscheibe an der dortigen Schule. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Montag, 18. September 2023, 18.20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Münsterstraße in Vechta. Am Fahrzeug waren dauerhaft leuchtende Blinker (US-Blinker) codiert worden, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnunswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Sonntag, 17. September 2023, 16.30 Uhr bis Montag, 18. September 2023, 07.20 Uhr wurde in Vechta, Botenkamp, ein dort abgestellter schwarzer VW Golf an der rechten Fahrzeugseite sowie Beifahrertür, vermutlich beim Ein-und Ausparken, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. September 2023, gegen 18:55 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW einen an der Münsterstraße, in Höhe der Brägelmannstraße ordnungsgemäß geparkten PKW, BMW. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 18. September 2023, gegen 16:55 Uhr befuhr ein 47-jähriger Dinklager mit seinem Pedelec die Sanderstraße in Richtung stadteinwärts. Er beabsichtigte beim Kreisverkehr zum Samskamp die Fahrradüberquerung zu nutzen und kontrollierte durch einen Schulterblick den nachfolgenden Verkehr. Ihm entgegen kam ein 11-jähriger Dinklager auf seinem Fahrrad. Auch dieser vergewisserte sich mit einem Schulterblick über den nachfolgenden Verkehr. Hierdurch fuhren die Radfahrer frontal ineinander, wodurch der 11-Jährige leicht verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell