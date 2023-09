POL-CLP: Korrektur zur Pressemeldung aus Lohne

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Sachbeschädigung am Dach einer Sporthalle In der Nacht von Samstag, 16. September 2023, 22:30 Uhr auf Sonntag, 17. September 2023, 09:00 Uhr betraten unbekannte Täter das Dach der Sporthalle an der Schützenstraße. Ein dortiges Dachfenster wurde beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 ...

