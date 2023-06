Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Langendamm - Ganzheitliche Großkontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch führte die PI Nienburg/Schaumburg "Am Rehhagen" in Langendamm von 8 bis 15 Uhr eine ganzheitliche Großkontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durch. An der Kontrolle nahmen neben zahlreichen Einsatzkräften der Regionalen Kontrollgruppe der PD Göttingen, bestehend aus Kolleginnen und Kollegen der PI Nienburg/Schaumburg, der Inspektionen Hildesheim, Hameln und Northheim zudem auch Mitarbeitende des Zolls Osnabrück und Hannover, des Gewerbeaufsichtsamtes Hannover, des Bundesamtes für Logistik und Mobilität, des niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, des Eichamtes Osnabrück-Nienburg sowie des Landkreises Nienburg teil. Auch ein Kamerateam der Polizei Niedersachsen war vor Ort. So kamen insgesamt knapp 90 Kräfte zusammen, die sich zum Tagesende allesamt zufrieden zeigten.

Das Endergebnis bewies erneut die Notwendigkeit solcher Kontrollaktionen: insgesamt wurden 112 Fahrzeuge kontrolliert und 71 Mängel (63 Prozent) festgestellt.

37 Fahrzeuge wiesen derart verkehrssicherheitsbeeinträchtigende Mängel auf, dass den Fahrzeugführenden die Weiterfahrt bis zu einer Instandsetzung untersagt werden musste. Drei Fahrzeugkombinationen begleiteten die Einsatzkräfte in Werkstätten, um technische Mängel an den Bremsen, den Stoßdämpfern oder auch den Windschutzscheiben beheben zu lassen. Ein LKW wurde ferner mit dem Verdacht auf eine Abgasmanipulation zu einer Werkstatt nach Hannover gebracht. Das Ergebnis steht noch aus. Zahlreiche Berufskraftfahrende trugen darüber hinaus gar kein oder kein festes Schuhwerk, was an die Berufsgenossenschaft gemeldet und ein Bußgeld nach sich ziehen wird.

Die Beamten haben fünf Sicherheitsleistungen in Höhe von knapp 1350 Euro erhoben. 22 Verwarngelder wurden von Betroffenen direkt bezahlt. Erfreulicherweise wurde kein einziger Mautverstoß festgestellt.

Die von den Kontrollen betroffenen Fahrzeugführenden zeigten sich großteils einsichtig und hatten Verständnis für die Kontrollen. Selbst die Mitfahrenden eines Reisebusses, die von ihrer Heimat Brome bei Gifhorn auf dem Weg zu einem Spargelessen nach Kirchdorf und aufgrund eines Autobahnstaus bereits in Verzug waren, waren Großteils verständnisvoll und äußerten, dass derartige Kontrollen auch in ihrer Heimat häufiger stattfinden sollten.

Den Fahrer eines Autotransporters erwartet ein Bußgeldbescheid aufgrund der rechtswidrigen Nutzung eines Dash-Cam, da diese nicht bestehenden datenschutzrechtlichen Vorgaben entsprach. U.a. dürfen installierte Dash-Cams Sequenzen maximal 30 Sekunden rückwirkend aufzeichnen, die dann regelmäßig von neuen Aufzeichnungen überschrieben werden müssen. Die Kamera des Betroffenen zeichnete hingegen einen deutlich größeren Zeitraum auf. Weitere Informationen und Voraussetzungen zur Nutzung von Dash-Cams gibt es unter folgendem Link: https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/faqs_zur_ds_gvo/dashcams_im_strassenverkehr/dashcams-im-strassenverkehr-193497.html

Mit dem Ziel, die polizeiliche Arbeit transparent zu gestalten sowie möglichst viele Bürgerinnen und Bürger über derartige Kontrollaktion zu informieren und mit Präventionshinweisen zu versorgen, hat ein Kamera-Team der Zentralen Medienstelle der Polizei Niedersachsen zwei Polizisten bei ihren Kontrollen begleitet. Die Zentrale Medienstelle betreibt den Youtube-Kanal sowie den Podcast #Einsatzbereit der Polizei Niedersachsen. Die Angehörigen werden aus dem Filmmaterial ein Video erstellen und zeitnah auf dem Youtube-Kanal der Polizei Niedersachen veröffentlichen.

