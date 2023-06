POL-NI: Stadthagen - 45-Jähriger entsorgt Müllsäcke

Nienburg (ots) - (KEM) Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, den 14.06.2023, zwischen ca. 15.30 und 16.45 Uhr zwei E-Bikes aus einer Garage an der Ernstingstraße in Nienburg entwendet. Die Geschädigten hatten ihre Räder nach dem Einkauf in der Garage abgestellt und diese für eine gute Stunde offen gelassen. Die Unbekannten nutzten einen unbeobachteten Moment um die Räder zu stehlen. Der Schaden beträgt über ...

