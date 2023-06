Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Betrüger ergaunern 1.000 Euro - aufmerksame Verkäuferin verhindert weiteren Verlust

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen Betrugs zum Nachteil einer Nienburger Seniorin, nachdem diese 1.000 Euro in Form von Guthabenkarten an einen Unbekannten zahlte, um im Gegenzug die Auszahlung eines angeblichen Gewinns in Höhe von 385.000 Euro zu erhalten. Einen weiteren Schaden wandte eine Verkäuferin glücklicherweise ab, indem sie gestern, den 14.06.2023 gegen 15.20 Uhr die Polizei informierte, als die 83-Jährige erneut Guthaben-Karten in hohem Wert kaufen wollte.

"Wir möchten das Verhalten der Verkäuferin ausdrücklich loben," betont die Polizeipressesprecherin Andrea Kempin. "Der Aufmerksamkeit der Verkäuferin ist es zu verdanken, dass hier kein noch größerer Schaden entstanden ist." Die Polizei warnt erneut vor dieser bekannten Betrugsform. Unter anderem per Email, aber auch per Brief oder Telefon nehmen die Täter mit ihren Opfern Kontakt auf und offerieren ihnen zunächst oft hohe Geldsummen, welches sie mit vielfältigen Begründungen (z.B. Gewinnspiel, oder auch Erbe, usw.) untermauern. Anschließend werden die späteren Opfer darüber informiert, dass eine Auszahlung des Geldes allerdings nur erfolgen kann, wenn zuvor bestimmte Kosten gezahlt werden. Bei diesen Kosten kann es sich auch um mehrere tausend Euro handeln. Erfolgt eine Zahlung durch das spätere Opfer, wird der Kontakt durch die Täterschaft entweder abgebrochen oder sie drängen auf eine weitere Überweisung. Das zuvor versprochene Geld erhalten die Geschädigten allerdings nicht.

So können Sie sich schützen:

- Hinterfragen Sie, ob das Geldversprechen wirklich realistisch ist.

- Sprechen Sie zunächst mit Familie oder Freunden über den angeblichen Gewinn oder nehmen Sie Kontakt zu einer Polizeidienststelle Ihrer Wahl auf und schildern Sie die Situation.

- Übergeben Sie niemals Codes für mobile Zahlmittel/Guthabenkarten an Unbekannte.

- Recherchieren Sie im Vorfeld selbstständig mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Informationen im Internet. In vielen Fällen nutzen die Täterinnen und Täter wiederholt gleiche Vorgehensweisen.

- Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsformen finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell