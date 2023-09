Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Sachbeschädigung am Dach einer Sporthalle In der Nacht von Samstag, 16. September 2023, 22:30 Uhr auf Sonntag, 17. September 2023, 09:00 Uhr betraten unbekannte Täter das Dach der Sporthalle an der Schützenstraße. Ein dortiges Dachfenster wurde beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Neuenkirchen-Vörden - schwerer Diebstahl aus Wertstoffsammelstelle Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr bis Samstag, 07.45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum umzäunten Gelände der Wertstoffsammelstelle an der Ringstraße. Ein dortiger verschlossener Containerwurde gewaltsam geöffnet und zwei weitere Container, die jedoch nicht verschlossen waren, geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Freitag, um 11.50 Uhr befuhr ein 59-Jähriger aus Paderborn mit einer Sattelzugmaschine die Hinnenkamper Straße aus Damme kommend und hielt an dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr in Höhe des Combi-Marktes an. Als er anschließend in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er einen 44-jährigen Fußgänger aus Osnabrück, welcher den Fußgängerweg passierte. Hierüber überfuhr er den Fuß des 44-Jährigen, welcher mit dem Rettungswagen ins Dammer Krankenhaus transportiert wurde.

Vechta - PKW Aufbruch

In der Zeit von Donnerstag, 14. September 2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 15. September 2023, 09:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines in Vechta, Brägelmannstraße abgestellten PKW ein und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 300,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 17. September 2023, zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter zwei in Vechta am Pagenstertweg geparkte PKW mit einer Eisenstange. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 5.000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 18. September 2023, 00.43 Uhr befuhr ein 29-jähriger aus Düsseldorf mit einem Pkw die Dinklager Landstraße in Lohne, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. An einer Einmündung kam der 29-jährige von der Fahrbahn ab und musste abgeschleppt werden. Eine Blutentnahme im Krankenhaus ergab einen Atemalkoholgehalt von 0,83 Promille.

Goldenstedt - Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss Am Samstag, 16.09.2023, 22.10 Uhr befuhr ein 26-jähriger aus Goldenstedt mit einem Pkw den Tiefen Weg in Goldenstedt, obwohl er Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Der Blutalkoholgehalt wurde mit 0,12 Promille gemessen. Es erfolgte eine Blutentnahme. Die Weitefahrt wurde untersagt.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am Samstag, 16. September 2023, 12.10 Uhr befuhren ein 37-jähriger aus Großenkneten, eine 23-jährige aus Ankum sowie ein 35-jähriger aus Bakum mit ihren Pkw die Vechtaer Straße in Bakum in Richtung Bundesautobahn 1. Als der 37-jährige verkehrsbedingt an der Kreuzung "Zur Alten Schule" bremsen musste, bemerkte dies die hinter ihm fahrende 23-jährige Pkw-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Pkw des 37-jährigen auf. Der hinter ihr fahrende 35-jährige Pkw-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw der 23-jährigen auf. Durch den Aufprall wurden der 35-jährige und die 23-jährige leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 5000,00 EUR.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 14. September 2023, 19.00 Uhr bis Samstag, 16. September 2023, 08.30 Uhr wurde in Vechta, Botenkamp, ein dort am Straßenrand abgestellter schwarzer BMW, 3er-Reihe, am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Telefon: 04441-943-0) entgegen.

