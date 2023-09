Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26683 Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 16.09.2023, um 15:16 Uhr, kam es auf der Straße Am Ostermoor zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 81-jähriger Mann aus dem Saterland schwere Verletzungen erlitten hat. Der Saterländer befuhr mit seinem Pedelec die Straße Zur Imkehörn und wollte von dort aus die Straße Am Ostermoor überqueren - hierbei übersah er jedoch einen bevorrechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelec-Fahrer und dem PKW. Der 53-jährige PKW-Führer, ebenfalls ein Saterländer, wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Die Unfallstelle war für die Dauer der erforderlichen Maßnahmen gesperrt. Der Verletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Verletzungen werden zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr als lebensgefährlich eingestuft.

26169 Friesoythe - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 15.09.2023, um 18:10 Uhr, kam es auf der Böseler Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 56-jährige Saterländerin befuhr mit ihrem PKW die Böseler Straße und beabsichtigte linksseitig in die Eschstraße abzubiegen. Der Abbiegevorgang wurde von dem hinter ihr fahrenden 63-jährigen Friesoyther zu spät erkannt, so dass dieser mit seinem PKW auf den PKW der Saterländerin auffuhr. Die 56-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbacht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

