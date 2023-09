Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 15.09. - 16.09.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 15.09.2023, um 13:50 Uhr ereignete sich auf dem Industriezubringer in Cloppenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichtverletzt wurde. Eine 53jährige Fahrzeugführerin aus Höltinghausen befuhr den Industriezubringer in Richtung Cloppenburg und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 72 aufzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden PKW einer 46jährigen aus Emstek. Bei dem Zusammenstoß wurde die 53jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5500 Euro. Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am frühen Samstagmorgen, 16.09.2023, um 00:10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg einen 19jährigen Fahrzeugführer aus Emstek in der Caspar-Schmitz-Straße, nachdem dieser zuvor durch seine rasante Fahrweise aufgefallen war. Der Fahrer war kein Unbekannter, bereits vor wenigen Tagen war er mehrfach wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Garrel - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 15.09.2023, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 18:45 Uhr wurde in Garrel, Industriestraße, auf einem dortigen Parkplatz der PKW eines 54jährigen Garrelers beschädigt. Vermutlich infolge eines Parkvorganges stieß ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit dem PKW des Geschädigten zusammen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 4000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen. Löningen - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 15.09.2023, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr ereignete sich in Löningen, Lindenallee, auf dem dortigen Parkplatz des Verbrauchermarktes "REWE" ein Verkehrsunfall, bei dem der PKW einer 45jährigen Löningerin beschädigt wurde. Vermutlich beim Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den PKW der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf 5000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

