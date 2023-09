Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Regal im Lagerraum aufgebrochen

Am Donnerstag, 14. September 2023, in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr begab sich eine bislang unbekannte, männliche Person während des laufenden Betriebs in das Lager eines Lebensmitteldiscounters in der Großen Straße. Hier brach die Person ein Regal auf und entwendete eine größere Anzahl Zigaretten. Die Person handelte mutmaßlich arbeitsteilig mit zwei anderen unbekannten, männlichen Personen. Diese zwei Personen hatten eine Kassiererin abgelenkt, sodass der andere Unbekannte flüchten konnte. Eine der männlichen Personen an der Kasse war schlank, trug ein schwarzes Oberteil und eine weiße Cappy mit dunklem Schirm. Die drei Personen flüchteten in Richtung Große Straße und weiter in Richtung Ortsmitte. Dabei trugen sie eine große, blaue Mülltüte bei sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

