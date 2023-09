Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Unbekannte steigen in Wohnhaus ein

Am Donnerstag, 14. September 2023, zwischen 00.00 Uhr und 4.30 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person eine Fensterscheibe eines Wohnhauses im Habichtdamm ein und begab sich ins Gebäudeinnere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Friesoythe - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

In der Zeit zwischen Juni und Donnerstag, 14. September 2023, entsorgte eine bislang unbekannte Person in einem abgelegenen Waldstück am Emslandweg mehrere Eternitplatten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Erneuter Zeugenaufruf - Eigentümer von möglichem Diebesgut gesucht

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5598374 (Foto unter diesem Link abrufbar)

Am Mittwoch, 6. September 2023, wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Friesoythe, im Kofferraum eines silberfarbenen Pkw der Marke BMW mit französischem Kennzeichen, zwei Müllsäcke voller Kosmetikartikel (Rasierklingen, elektrische Zahnbürsten, Ersatzbürsten, pp.) vorgefunden. Teilweise waren auffällige Diebstahlssicherungen an den Artikeln angebracht. Nach bisherigen Ermittlungen könnte es sich hierbei um Diebesgut handeln. Tatorte dazu sind allerdings bislang noch nicht bekannt. Das Bild in der Ursprungsmeldung (Link) zeigt eine Auswahl der Gegenstände.

Bislang konnten die Gegenstände noch nicht zugeordnet werden. Möglicherweise liegen die Tatorte auch außerhalb des Zuständigkeitsgebietes des Polizeikommissariats Friesoythe. Daher wendet sich die Polizei erneut mit einem Zeugenaufruf an mögliche Geschädigte.

Wer Hinweise zu möglichen Tatorten oder zur Herkunft der Artikel machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell