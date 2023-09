Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl

Am Samstag, 09. September 2023, zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter die für die weitere Verteilung abgelegten Zeitungen in Bösel an einer Haltestelle an der Eschstraße. Die Zeitungen wurden einige Straßen weiter "entsorgt". Hierdurch waren sie so stark beschädigt, dass sie nicht mehr verwendet werden konnten. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.200,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel (Tel.: 04494/922620) entgegen.

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Freitag, 08. September 2023, 08:00 Uhr bis Dienstag, 12. September 2023, 08:00 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Rahmen eines Abbiegevorganges von einer Grundstückszufahrt an der Hauptstraße im Saterland die Absperrbaken an einem dortigen Bahnübergang und beschädigte diese. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland (04498/960660) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Mittwoch, 13. September 2023 gegen 14:35 Uhr befuhren eine 31-jährige Saterländerin sowie eine 25-jährige Saterländerin in der Reihenfolge die B401 in Richtung Friesoythe. Im Bereich der Hüllener Straße beabsichtigte die 31-Jährige nach links in die Straße abzubiegen. Sie betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger und verringerte die Geschwindigkeit. Dies erkannte die 25-Jährige zu spät und fuhr auf die 31-Jährige auf. An beiden PKW entstand ein Schaden der auf ca. 23.000,- EUR geschätzt wurde, zudem wurden beide Verkehrsteilnehmerinnen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bösel - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen Am Mittwoch, 13. September 2023, gegen 23:05 Uhr befuhr ein 63-jähriger Friesoyther mit seinem PKW in Bösel die Garreler Straße in Richtung Bösel. Im Kreuzungsbereich Jägerstraße beabsichtigte er nach links in die Jägerstraße abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW einer 25-jährigen Frau aus Oldenburg. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurde der 63-Jährige, die 25-Jährige sowie ihre 26-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 6.000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell