Friesoythe - versuchte gefährliche Körperverletzung Am Donnerstag, 14. September 2023, gegen 02:50 Uhr stürzte ein 24-jähriger aus Garbsen auf dem Schmalen Damm in Friesoythe, Altenoythe und verletzte sich. Seine Begleiter, ein 21-jähriger sowie ein 34-jähriger Friesoyther leisteten Erste-Hilfe. Hierdurch fühlte sich ein 69-jähriger Anwohner in der Nachtruhe gestört, warf Glasflaschen und einen Knallkörper in Richtung der Gruppe. Durch die Attacke des 69-Jährigen wurde niemand verletzt.

Molbergen - Versuchter Einbruchdiebstahl In der Zeit von Dienstag, 12. September 2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 13. September 2023, 10:00 Uhr versuchten unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Container in Dwergte, Waldmeisterweg, an einem dortigen Badesee, zu verschaffen. Der Versuch misslang. Entwendet werden konnte nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter der Telefonnummer 04475/941220 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Mittwoch, 13. September 2023, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrradfahrer die Löninger Straße in Richtung stadtauswärts auf der linken Seite. Aus der Asternstraße beabsichtigte ein 43-jähriger Cloppenburger nach rechts auf die Löninger Straße aufzubiegen. Hierbei übersah er den 21-jährigen Cloppenburger. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Am Mittwoch, 13. September 2023, gegen 07:45 Uhr befuhr ein unbekannter PKW Fahrer, mit einem Ford Focus die Eisenbahnstraße in Richtung Emsteker Straße. Im Bereich der Einmündung zum Jammertal beabsichtigte er nach rechts in die Straße abzubiegen und übersah hierbei einen 10-jähriges Kind aus Cloppenburg, welches mit dem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg in die gleiche Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Kind leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Beteiligung an dem Verkehrsunfall anzugeben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

