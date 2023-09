Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 09. September 2023, zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter das in Holdorf, Zum Heidesee, verschlossen abgestellte Pedelec, Kreidler, eines 33-jährigen Steinfelders. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (05494/914200) entgegen.

Vechta - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit von Montag, 11. September 2023, 19:30 Uhr bis Dienstag, 12. September 2023, 06:45 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Werkzeugkasten, welcher sich auf einer offenen Ladefläche eines Transporters, welcher in Vechta an der Josef-Bergmann-Straße auf einem Schotterparkplatz abgestellt war. Aus der Werkzeugkiste wurden diverse Werkzeuge, entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. September 2023, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.15 Uhr wurde in Goldenstedt, Münsterstraße, einem VW Caddy, der in der dortigen Parkbucht abgestellt war, der Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Auto beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goldenstedt unter der Telefon-Nummer 04444-96722-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Dienstag, 12. September 2023, 14.05 Uhr befuhr ein 45-jähriger aus Prinzhöfte mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Bundesstraße 69 in Vechta. Im Bereich der Fahrstreifenbegrenzung kam es zum Zusammenstoß mit einem 68-jährigen Pkw-Fahrer aus Visbek, der ebenfalls die Bundesstraße 69 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der 45-jährige Fahrzeugführer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. September 2023, gegen 13:10 Uhr befuhr eine 18-jährige Dammerin mit ihrem PKW die Ladestraße in Lohne, von der Keetstraße kommend in Richtung Küstermeyerstraße. In einer Linkskurve kam ihr ein PKW entgegen, welcher auf ihre Fahrbahnseite ragte. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern wich sie nach rechts aus und stieß dort gegen einen Bordstein sowie einer Leitplanke. Am Fahrzeug der Dammerin entstand Sachschaden. Der entgegenkommende Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben über seine Beteiligung gemacht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

