Barßel - Diebstahl von drei Pedelecs

Am Montag, zwischen 23:30 Uhr und 23:40 Uhr gelangten unbekannte Täter auf ein Gelände eines KFZ-Betriebes in Barßel am IV. Hüllenweg. Hier entwendeten sie drei verschlossene Pedelecs der Marke Centurion mitsamt Fahrradständer, die dort hinter einem Container abgestellt waren. Der Schaden wird auf ca. 10.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (04499/922200) entgegen.

Barßel/Harkebrügge -Straßenverkehrsgefährdung / Zeugenaufruf Am Dienstag, den 12.September 2023, gegen 08.30 Uhr, kam es auf der Schepser Straße zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Eine 36-jährige aus Edewecht befuhr mit ihrem PKW, SKODA die Schepser Straße in Richtung Harkebrügge. In einer dortigen Rechtskurve kam ihr ein LKW mit der Firmenaufschrift "EDEKA" auf ihrer Spur entgegen, so dass die 36-jährige ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet sie auf den rechtsseitigen Grünstreifen. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 11.September 2023, zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten PKW, SKODA OCTAVIA und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit sechs leichtverletzten Personen Am Dienstag, den 12.September 2023, gegen 07.40 Uhr, befuhr eine 37-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW, VW Golf die B 401 in Richtung Oldenburg und wollte nach links in die Schwaneburger Wieke abbiegen. Ein 22-jähriger Friesoyther, der sich mit seinem PKW, VW Caddy dahinter befand, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen der 37-jährigen auf. Durch den Aufprall wurde deren PKW auf die Gegenfahrspur geschleudert und stieß dort mit dem entgegenkommenden PKW, VW Caddy eines 33-jährigen aus Westerstede zusammen. Im Fahrzeug der Friesoytherin befanden sich deren 3,4 und 7 Jahre alte Kinder. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 29.000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 12.September 2023, gegen 14.12 Uhr, befuhr ein 44-jähriger aus Bremen mit seinem Sattelzug die Schwaneburger Straße aus Friesoythe kommend in Richtung B401. In einer dortigen Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug entgegen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Als sich beide Fahrzeuge auf einer Höhe befanden, stießen die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge zusammen. Am Sattelzug des Bremers entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Der entgegenkommende Fahrer setzte seine Fahrt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Dienstag, den 12. September 2023, gegen 17.38 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Saterländer mit seinem PKW, VW die Straße Brüggemoor. Als er nach rechts in die Straße Griesen Stein abbiegen wollte, übersah er einen bevorrechtigen, 48-jährigen aus Ostrhauderfehn, der mit seinem Motorrad die Straße Griesen Stein in Richtung B72 befuhr und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall in einen Graben geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Dienstag, den 12.September 2023, gegen 16.29 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Vrees mit seinem PKW die Straße Olden Streek. Ein 62-jähriger Friesoyther kam ihm mit seinem Leichtkraftrad entgegen. Als sich beide Fahrzeuge auf einer Höhe befanden kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Der Kradfahrer erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 12. September 2023, gegen 18:05 Uhr befuhr ein 15-jähriger Friesoyther mit einem Kleinkraftrad die Gehlenberger Hauptstraße in Friesoythe, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben.

