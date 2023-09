Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am Montag, 11. September 2023, zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter die Handtasche einer 75-jährigen Garrelerin mit unter anderem der Geldbörse mit Inhalt. Der Diebstahl ereignete sich in einem Einzelhandelsgeschäft in Cloppenburg an der Soestenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Molbergen - Diebstahl

In der Zeit von Freitag, 08. September 2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 12. September 2023, 08:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter GPS Systeme von landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten. Es entstand ein Schaden im unteren 5-stelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter der Telefonnummer 04475/941220 entgegen.

Emstek - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Montag, 11. September 2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 12. September 07:40 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Emstek, Ortsteil Garthe an der Straße Alter Schulweg ein und entwendeten dort Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Telefonnummer 04473/932180 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell