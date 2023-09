POL-CLP: Weitere Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt festgenommen Am Dienstag, 12. September 2023, gegen 01:00 Uhr, wurde ein 66-jähriger Mann nach einer Brandmeldung leblos in einer Wohnung in Barßel aufgefunden. Die ersten Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass das Opfer durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen war und ein Brand in der Wohnung gelegt wurde. Der zunächst flüchtige 35-jährige ...

