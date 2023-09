POL-PDLD: Edesheim - Radfahrer gefährdet

Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht von Samstag/Sonntag, 02./03.09.23, zwischen 24:00 und 04:00 Uhr, wurden in der Tischbergerstraße, an einem geparkten schwarzen Pkw Fiat 500, alle 4 Reifen plattgestochen. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu dem Reifenstecher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

